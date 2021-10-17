Исмаилов обдумает возможность третьего боя с Минеевым после восстановления от поражения

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о возможности провести третий бой против Владимира Минеева после поражения во втором.

«Но это точно не конец, дорогие друзья. Я обязательно устраню все неполадки. Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. И Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это немножечко позже. Сейчас мне надо отдохнуть и все осмыслить», - приводит слова Исмаила RT, ссылаясь на инстаграм спортсмена.

Напомним, что накануне Исмаилов проиграл Минееву в техническим нокаутом в третьем раунде. В первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.