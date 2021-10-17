Василевский рассказал, почему у Исмаилова резко закончились силы к третьему раунду

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился своим мнением о поединке с участием российских бойцов смешанных единоборств Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, выступавших на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

«Начало боя осталось за Исмаиловым: удавалось как работать в стойке, так и пытаться уводить в борьбу. Но к третьему раунду Мага резко устал… Будто закончился бензин. На тот момент о тактике речь уже не шла: даже двигаться было тяжело.

Если говорить о манере боя, Исмаилову не нужно было каждый раз пытаться бороться. Постоянное желание перевести в борьбу оказалось очень энергозатратным. Наверное, именно это и сыграло с ним злую шутку», - приводит лова Василевского «Чемпионат».

Напомним, что накануне Исмаилов проиграл Минееву в техническим нокаутом в третьем раунде. В первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья. Также следует добавить, что на одном из турниров AMC Fight Nights из-за конфликта бойцов началась массовая драка. В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.