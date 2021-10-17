«Болел за тебя сильно, брат». Хабиб поддержал Исмаилова после поражения нокаутом от Минеева

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал Магомеда Исмаилова после поражения от Владимира Минеева.
Исмаилов проиграл Минееву техническим нокаутом в третьем раунде турнира AMC Fight Nights в Сочи. Хабиб наблюдал за боем в прямом эфире.
«Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее. За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю почему, мы никогда даже не тренировались вместе.
Болел за тебя сильно, брат, и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляй и не болей», — написал Нурмагомедов в инстаграме.
В свою очередь, Исмаилов ответил на пост Хабиба: «Амин Аллах. Переживаешь ты по особенному, потому, что ты особенный. Рад был тебя видеть!»
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источник: Instagram