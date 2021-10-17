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17 октября 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Вячеслав Василевский: Шлеменко выиграет поединок с Гусейновым досрочно

Бой состоится в Сочи в воскресенье, 17 октября.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский назвал фаворита в поединке между экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александра Шлеменко и Артуром Гусейновым.

«Думаю, что Шлеменко выиграет досрочно. На мой взгляд, Александр является фаворитом в этом поединке. Артур, конечно, опасен, особенно в начале поединка, но вряд ли сможет нокаутировать соперника. К тому же, между ними есть напряжение — полагаю, Саня будет очень заряжен, сосредоточен, и поэтому какой-то сильный удар он не пропустит», — приводит «Газета.Ru» слова Шлеменко.

Добавим, что поединок состоится в рамках турнира AMC Fight Nights 105.

Отметим, что в активе Шлеменко в ММА 60 побед и 13 поражений. Гусейнова одержал 26 побед и потерпел десять поражений.

источник: «Газета.Ru»
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