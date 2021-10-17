Эдгард Запашный поздравил Немкова с защитой пояса Bellator

Российский дрессировщик Эдгард Запашный поздравил своего соотечественника и бойца ММА Вадима Немкова с победой над представителем Литвы Джулиусом Англицкасом.

«Хочу поздравить Вадима Немкова, который вчера очень уверенно отстоял титул. Пояс Bellator остается в России, точнее два пояса: у него и у Молдавского. За что и спасибо пацанам», - приводит слова Запашного «Спорт-Экспресс».

Вадим Немков защищает свой титул лучшего бойцы полутяжелого веса Bellator в специальном гран-при, в котором дошел до финала, где встретится с американцем Кори Андерсоном.

Валентин Молдавский является временным чемпионом той же организации в тяжелом весе.