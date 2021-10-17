Макгрегор сломал нос итальянскому диджею

Итальянский диджей, Франческо Факкинетти заявил, что подает в суд на экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Как сообщает RT со ссылкой на MMA Mania, инцидент произошел в одном из ночных клубов.

«Этой ночью на меня напал Макгрегор. Он ударил меня кулаком и сломал мне нос на глазах десятка свидетелей, своих друзей и телохранителей. Конор напал без всякого повода, ведь до этого мы два часа общались и весело проводили время», — заявил диджей.

Отмечается, что драка случилась через несколько часов после крещения сына 33-летнего бойца в Ватикане.

В активе Макгрегора 28 боев в рамках ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.