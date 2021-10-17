Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за поддержку после поражения в бою с Минеевым

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов выразил благодарность экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову за поддержку после поражения от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Амин Аллах. БаракаЛлах за поддержку, брат. Переживаешь ты по-особенному, потому что ты — особенный. Рад был тебя видеть!» — цитирует Исмаилов RT со ссылкой на его инстаграм.

Напомним, что накануне Исмаилов проиграл Минееву в техническим нокаутом в третьем раунде. В первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья.

В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.