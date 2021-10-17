Шлеменко победил Гусейнова единогласным судейским решением

Российский средневес Александр Шлеменко победил соотечественника Артура Гусейнова на турнире EFC 42.
Поединок продлился все три раунда. Шлеменко был признан победителем единогласным решением судей - 30:27, 30:26, 30:26.
Таким образом, На счету Шлеменко 61 победа в ММА, 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. У Гусейнова 26 побед, одиннадцать поражений и один результат боя был признан ничейным.
Добавим, что Eagle FC является промоушеном экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
источник: «Советский спорт»