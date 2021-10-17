Хабиб Нурмагомедов прокомментировал шутку про избиение дагестанцами пассажира московского метро

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой пост о Коноре Макгрегоре и избиении пассажира в московском метро.

- Это был больше подкол за океан. Каждый человек воспринял ее (шутку)... Трактовать можно было по-разному. Есть же люди, которые к этому как юмор отнеслись, а есть те, которые подумали будто бы я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем, - передает слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нурмагомедов выложил в сториз своего инстаграм фото Макгрегора с надписью «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» Многие усмотрели в этом оправдание побоища, устроенного в московском метро. Трое приезжих тогда ногами избили парня, заступившегося за девушку.