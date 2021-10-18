Александр Шлеменко - о бое с Минеевым: Маловероятно, что мы с ним подеремся

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о возможности боя с Владимиром Минеевым.

«Почему нет? - сказал Шлеменко «СЭ». - Но маловероятно, что мы с ним подеремся. Если, конечно, будет предложение, то почему нет? Вопрос: когда, где и на каких условиях. Конечно, это все обсуждаемо. А так, если я сейчас начну вызывать: «Вова, давай, я тебя жду. Я иду за тобой». Нет, конечно. Не в таком контексте».

Напомним, что 18 октября Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей. На счету бойца 61 победа в ММА, 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. У Гусейнова 26 побед, одиннадцать поражений и один результат боя был признан ничейным.

Исмаилов проиграл Минееву в техническим нокаутом в третьем раунде. В первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья.

В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.