Хабиб Нурмагомедов: Поединок Минеев-Шлеменко вполне реален

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, организовавший лигу Eagle FC, рассказал о возможности боя между Александром Шлеменко и Владимиром Минеевым.

«Я думаю, что этот бой реален. Шлеменко сейчас у нас претендент на пояс EFC, но я вообще за идею организации этого боя. Шлеменко — Минеев — это огромный бой. Это самый большой бой, который можно организовать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, что 18 октября Шлеменко победил Гусейнова единогласным решением судей. На счету бойца 61 победа в ММА, 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. У Гусейнова 26 побед, одиннадцать поражений и один результат боя был признан ничейным.

Исмаилов проиграл Минееву в техническим нокаутом в третьем раунде. В первом бою, который прошел в октябре 2018 года, была объявлена ничья.

В активе Минеева 17 боев в ММА и 15 побед, в том числе 10 нокаутом. Дагестанский боец Исмаилов провел 21 профессиональный бой, в которых 18 раз оказался сильнее противников. Также он имеет два поражения.