Шлеменко рассказал, почему принял приглашение промоушена Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, почему принял приглашение поучаствовать в турнире промоушена Eagle FC, принадлежащему экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«В первую очередь, это отношение Хабиба ко мне и мое к нему – наши товарищеские отношения. Знаете, я ставлю это во главу угла. Приятно, когда к тебе относятся нормально, нет желания тебя принизить, опустить, что-то плохое о тебе сказать – говорят, как есть. Во-вторых, это возможность наших молодых ребят из Storm Fighting Championship подписывать выступать в лиге Хабиба, потому что это тоже немаловажно. Ну и в-третьих, это возможность стать чемпионом. Мне нравится пояс Eagle FC, я уважительно отношусь и всегда относился к Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, и к самому Хабибу», - приводит слова Шлеменко «Газета.Ru».

Напомним, что 17 октября на Red Arena в Сочи Шлеменко по решению судей оказался сильнее своего соотечественника Артура Гусейнова на турнире EFC 42. Теперь на счету Александра 61 победа в ММА, 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов купил бывший Gorilla Fighting Сhampionship в ноябре прошлого года.