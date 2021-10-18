Тренер Минеева хочет, чтобы следующим его соперником стал Шлеменко

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева, рассказал о планах на карьеру своего подопечного.

Напомним, что 16 октября он техническим нокаутом победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Мне третий бой против Исмаилова не интересен. Мне интересен один бой - против Александра Шлеменко. Дальше хотелось бы, чтобы Владимир подрался в Bellator или UFC», - приводит слова Магомедалиева ТАСС.

Добавим, что Минеев является чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе, а Шлеменко в той же категории обладал поясом Bellator.