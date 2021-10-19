«Бой не был натуральным». Ангелина Семенова о поединке Минеева и Исмаилова

— Как я и говорила — Минеев нокаутировал Исмаилова, только я чуть ошиблась с раундом, думала в четвертом, но оказалось в третьем. Думала, что у Маги хватит больше сил продержаться на этой дистанции, но все закончилось гораздо стремительнее. Удары были настоящие, синяки настоящие, кровь на канвасе, даже усталость Исмаилова были настоящими, но падение на канвас выглядело ненастоящим. Абсолютно не разбитое лицо, когда Вова отличный ударник, такое ощущение, что у них была договоренность — Маге сильно по лицу не бить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Semenova (@angelyalyabra_)

— Достаточное количество действий, которые были абсолютно бесполезными, хотя они оба опытные спортсмены и знающие, что делать. Даже то, сколько попыток Мага сделал для перевода в партер и сколько раз у него не получилось, хотя Исмаилов отлично владеет вольной борьбой, а Вова отбрасывал ноги со скоростью черепахи. У меня много вопросов к этому бою. Я считаю, в целом, парни показали хороший поединок, но он был не натуральный. Это просто было шоу, с живыми декорациями вроде крови и ссадин...