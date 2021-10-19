Федор Емельяненко - о Дэйне Уайте: В нем нет ничего человеческого, только деньги на уме

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением о президенте UFC Дэйне Уайте.

«Какое впечатление осталось от Дэйны Уайта? Неприятное. Деньги у него - это все, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги, и все», - приводит слова Федора ТАСС.

Напомним, что Емельяненко и Уайт вели переговоры о подписании контракта. Однако они не увенчались успехом. Сейчас Емельяненко выступает в организации Bellator.

К слову, в активе «Последнего императора» 39 побед по 46 боях смешанных единоборствах. 23 октября он проведет поединок в Москве в рамках Bellator 269 против американца Тимоти Джонсона.