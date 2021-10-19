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19 октября 11:02

Цзю - о Шлеменко: Как только он потеряет этот огонечек, тогда уже не стоит выступать

Ранее Александр победил Артура Гусейнова на турнире Eagle FC.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю после победы Александра Шлеменко над Артуром Гусейновым на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42 высказался о намерении 37-летнего бойца продолжать карьеру.

«У Шлеменко возраст уже критический, можно так назвать. Но если он хочет драться, если еще есть мотивация, которая движет его вперед, могу только пожелать удачи. Вот как только он потеряет этот огонечек, тогда уже не стоит выступать», - приводит слова Цзю «Газета.Ru».

Напомним, что 17 октября на Red Arena в Сочи Шлеменко по решению судей оказался сильнее своего соотечественника Гусейнова на турнире EFC 42. Теперь на счету Александра 61 победа в ММА, 13 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся.

источник: «Газета.Ru»
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