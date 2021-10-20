Дэйна Уайт отреагировал на очередной скандал с участием Макгрегора

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на очередной скандал с участием ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

«Мы немного обсуждали это сегодня, но у меня недостаточно информации, чтобы давать полноценный комментарий. Я знаю примерно столько же, сколько и вы. С Конором я не разговаривал, поэтому не знаю, где здесь правда», - приводит слова Уайта MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что Конор избил известного диджея Франческо Факкинетти. Инцидент произошел в одном из ночных клубов. Драка случилась через несколько часов после крещения сына 33-летнего бойца в Ватикане.

К слову, в активе Макгрегора 28 боев в рамках ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.