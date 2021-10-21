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21 октября 11:38
автор: Александр Бойченко

Итальянский диджей обвинил Макгрегора в нападении, дело уже передали полиции

Макгрегор набросился на музыканта, у которого выявили сотрясение мозга.

Итальянский диджей и музыкант Франческо Факкинетти предъявил обвинение бывшему чемпиону UFC в двух весах Конору Макгрегору в связи с нападением.

Инцидент произошел в престижном отеле Рима, где проходила вечеринка ирландского бойца. Факкинетти был в нем вместе с друзьями. Когда они решили уйти, Конор набросился на музыканта и избил его.

Факкинетти утверждает, что получил сотрясение мозга, и после разговора с женой и друзьями он решил выдвинуть обвинения против Макгрегора.

«Он опасен. Его нужно остановить», - сказал диджей, которого цитирует CNN.

Макрегор в своем последнем поединке 11 июля уступил Дастину Порье в первом раунде. После того боя ирландец получил травму перелома ноги и в настоящее время восстанавливается от полученных повреждений. На счету Макгрегора 28 боев в ММА и 22 победы.

источник: CNN
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