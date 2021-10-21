Президент Bellator объявил, что бой Емельяненко с Джонсоном состоится в намеченные сроки

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) Bellator 269 с участием российского бойца Федора Емельяненко пройдет в Москве, несмотря на введенные ограничения. Об этом сообщил на пресс-конференции президент организации Скотт Кокер.

Ранее стало известно, что власти Москвы в период с 28 октября по 7 ноября запретят проведение в городе культурно-массовых, развлекательных, спортивных и развлекательных мероприятий.

«Да, проблемы есть, они есть во всем мире. Но наш турнир состоится, несмотря на все эти проблемы» , - сказал Кокер.

23 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится дебютный турнир Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Соперником легендарного спортсмена станет американец Тимоти Джонсон.