Федор Емельяненко рассказал, что не планировал продолжать карьеру после ухода в 2013 году

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о своем завершении карьеры в 2013 году.

«Я заканчивал свою карьеру, да и не планировал ее продолжать на тот момент. Но время прошло, травмы ушли, слава богу, появилась команда. И я понял, что могу побиться, что есть еще время», - приводит слова Федора «Чемпионат».

К слову, в активе «Последнего императора» 39 побед по 46 боях смешанных единоборствах. 23 октября он проведет поединок в Москве в рамках Bellator 269 против американца Тимоти Джонсона.