Александр Емельяненко назвал фаворита боя между его братом Федором и Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка своего брата Федора Емельяненко с американцем Тимати Джонсоном. Бой состоится 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269.

«Федор выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Федор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде», - приводит слова Александра «ВсеПроСпорт».

К слову, в активе «Последнего императора» 39 побед по 46 боях смешанных единоборствах.