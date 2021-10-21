Шамиль Абдурахимов: Надеюсь, нашу вакцину все-таки одобрят, чтобы участвовать в турнирах в США

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов отреагировал на новость о том, что иностранным спортсменам нужно иметь сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ, чтобы выступать в США.

«Ходят разговоры, что турниры UFC собираются перенести в Абу-Даби. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но скорее всего, действительно придется проходить вакцинацию, если хочешь принимать участие в турнирах. Похоже, скоро это потребуется не только в США. Пока переговоры идут, надеюсь, нашу вакцину все-таки одобрят», — цитирует бойца RT.

Добавим, что Абдурахимов пока не делал прививку от коронавируса.

Всего в смешанных единоборствах Шамиль одержал 20 побед и потерпел пять поражений.