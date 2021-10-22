«В бою тяжей может случиться всякое». Боец Brave FC Касум Касумов о поединке Емельяненко и Джонсона

– Тимоти Джонсон раньше дрался в UFC, потом перешел в Bellator. Могу сказать, что опыта ему не занимать. Оба спортсмена уже в возрасте и сложно давать прогнозы на такой поединок. В какой форме находится Федор и держит ли он удар? Сказать сложно.

Федору сорок пять лет, тяжело находиться на таком уровне и держать форму. Мне очень не хочется, чтобы такая легенда ММА как Федор заканчивал свою карьеру поражением. Надеюсь он победит. Это боя тяжеловесов и может случиться всякое.

Поединок Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября на турнире Bellator в Москве