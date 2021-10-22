Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Федору Емельяненко в бою с Джонсоном

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном, который состоится 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269.

«Поймите, нет такого, что один бой важен, а другой - нет. Все важны. Могу лишь пожелать удачи Федору Емельяненко в поединке с Тимоти Джонсоном», - приводит слова Хабиба «Чемпионат».

К слову, в активе «Последнего императора» 39 побед по 46 боях смешанных единоборствах.