Хабиб станет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет секундантом своего соотечественника Ислама Махачева во время боя с новозеландским бойцом Дэном Хукером на турнире UFC 267, заявил сам Ислам.

«Хабиб будет в моем углу в бою против Хукера. Также секундантами будут тренер Хавьер Мендес и брат Муслим», приводит слова Махачева «РИА Новости Спорт».

Добавим, что в своей карьере Махачев одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В данный момент 30-летний россиянин занимает пятое место в рейтинге легковесов. На счету 31-летнего Хукера 21 победа и 10 поражений. Новозеландец располагается на восьмой строчке рейтинга.

Изначально Махачев должен был провести поединок с Рафаэлем Дос Аньосом. Однако бразилец снялся с боя из-за травмы колена.

Очный поединок состоится 30 октября.