Тактаров считает, что Емельяненко не является фаворитом в бою с Джонсоном

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках турнира Bellator в России.

«У них огромная разница в возрасте, девять лет. Джонсону - 36 и Федору - 45. Я очень переживаю за такие вещи, впечатлительным лучше не смотреть, вряд ли Емельяненко является фаворитом в этом бою», - приводит слова Тактарова РБК Спорт.

К слову, в активе «Последнего императора» 39 побед в 46 боях за карьеру в смешанных единоборствах. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.