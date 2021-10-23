Шлеменко назвал фаворита в бою Емельяненко - Джонсон

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсона в рамках турнира Bellator в России.

«Тимоти Джонсон - это нестабильный боец. Он может выступить как хорошо, так и ужасно. Тут все зависит от подготовки Федора, но судя по загару и по фигуре, у него подготовка прошла отлично. Для меня фаворит - Федор», - приводит слова Александра «Матч ТВ».

К слову, в активе «Последнего императора» 39 побед в 46 боях за карьеру в смешанных единоборствах. У 36-летнего Джонсона - 15 побед и 7 поражений.