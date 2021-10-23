Вадим Немков: Бойс с Джонсоном будет тяжелым для Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков оценил шансы россиянина Федора Емельяненко на победу в бою с Тимоти Джонсоном.

«Думаю, это будет тяжелый бой для Федора, потому что Тимоти Джонсон — опасный соперник. Слышал, что на взвешивании Джонсон оказался тяжелее на 13 килограмм, но по ходу боя он будет еще тяжелее. У супертяжеловесов лимит 120 килограмм, поэтому в бою он будет точно тяжелее. В бою это создает некоторые трудности», — цитирует «Спорт-Экспресс» Немкова.

Напомним, что поединок пройдет в рамках турнира Bellator 269. Емельяненко показал на весах 106,9 кг, Джонсон - 119,7 кг.

В активе россиянина 39 побед в 46 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Для »Последнего императора» этот поединок будет бой с декабря 2019 года.