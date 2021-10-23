Гаджиев рассказал, в каком случае бой с Джонсоном может стать последним в карьере Емельяненко

Глава AMC FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев заявил, что бой с Тимаоти Джонсоном может стать последним в карьере Федора Емельяненко в ММА.

«Это особенный день. Если Емельяненко сегодня выиграет, это будет последний бой в его карьере. Лучший момента для завершения сложно представить. Россия. Москва. Главный бой вечера. Все условия для того, чтобы закончить», - цитирует функционера Sport24.

Добавим, что Емельяненко показал на весах 106,9 кг, Джонсон - 119,7 кг. В активе россиянина 39 побед в 46 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Для «Последнего императора» этот поединок будет бой с декабря 2019 года.

Поединок пройдет 23 октября на ВТБ-Арене в Москве и начнется около 23:30.