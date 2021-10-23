Исмаилов поделился ожиданиями от боя Емельяненко с Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал фаворита поединка между соотечественником Федором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном.

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок пройдет в рамках турнира Bellator 269. Емельяненко показал на весах 106,9 кг, Джонсон - 119,7 кг.

В активе россиянина 39 побед в 46 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Для »Последнего императора» этот поединок будет бой с декабря 2019 года.

Добавим, что на минувшей неделе Исмаилов проиграл Минееву техническим нокаутом в третьем раунде турнира AMC Fight Nights в Сочи.