Россиянка Маздюк была нокаутирована полячкой Садурой

Российская представительница ММА Дарина Маздюк проиграла полячке Катаржине Садуре на турнире Bellator 269 в Москве.
Поединок легчайшей весовой категории закончился в третьем раунде тем, что россиянка, известная как «Красная королева», была отправлена нокаут.
Таким образом, Маздюк потерпела второе поражение в пяти боях, а Садура одержала пятую победу в девяти поединках в ММА.
Напомним, что главным событием Bellator 269 будет бой Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном.
источник: «Советский спорт»