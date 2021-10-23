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Минаков проиграл Соуме техническим нокаутом в рамках турнира Bellator 269
23 октября 23:24
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter BellatorMMA

Минаков проиграл Соуме техническим нокаутом в рамках турнира Bellator 269

Бой состоялся в Москве на «ВТБ Арене».

Российский боец Виталий Минаков проиграл поединок против суринамца Саида Соумы в рамках турнира Bellator 269.

В третьем раунде россиянин сломал палец. Судья приняли решение, что Минаков не может продолжать бой. Россиянин вправил палец, но уже было принято решение об остановке поединка.

Всего на счету Минакову 23 победы и два поражения. На счету Соумы восемь побед и три поражения.

Отметим, что Виталий не выступал в ММА с 24 августа 2019 года.

Добавим, что в предыдущем поединке россиянин в первом раунде отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона в рамках Bellator 225. С представителем США сегодня сразится Федор Емельяненко.

источник: «Советский спорт»
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