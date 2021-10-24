Александр Шлеменко: Джонсон изначально выбрал неверную тактику в бою с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил победу своего соотечественника Федора Емельяненко над представителем США Тимоти Джонсоном в рамках поединка на турнире Bellator 269.

Напомним, что 45-летний спортсмен нокаутировал своего соперника в первом раунде. Тем самым, россиянин выиграл свой 40-й бой в карьере при шести поражениях.

– У Тимоти была изначально выбрана неверная тактика. Он бился против очень быстрого бойца. Джонсон – тяжелый и крепкий, а Емельяненко – маленький и быстрый. В начале всегда преимущество у более быстрого, и к этому нужно было быть готовым. Однако, если бы бой зашел дальше – Федору было бы сложнее, – цитирует Шлеменко РБК.

Добавим, что Джонсон потерпел свое восьмое поражение в 23 проведенных поединках по правилам ММА.

Ранее Емельяненко рассказал о том, когда состоится его следующий бой.