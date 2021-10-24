Тимоти Джонсон: Емельяненко бьет сильно, как грузовик. Он попал прямо туда, куда хотел

Американский боец смешанных единоборств Тимоти Джонсон подвел итоги своего поединка с россиянином Федором Емельяненко на турнире Bellator 269.

Напомним, что 36-летний спортсмен потерпел поражение в прошедшем бою. Емельяненко отправил своего соперника в нокаут в первом раунде и одержал свою 40-ю победу в карьере.

– План на бой состоял в том, чтобы затянуть его, держать Федора на дистанции и в нужный момент наносить удары. Но в итоге в одном из разменов я нехило пропустил. Я был очень близок к тому, чтобы хорошенько достать его правой рукой, но чего-то не хватило. Федор бьет сильно. Сильно, как грузовик. Он попал прямо туда, куда хотел, – цитирует Джонсона «Спорт-Экспресс».

Добавим, что представитель США потерпел свое восьмое поражение в 23 проведенных поединках по правилам ММА.