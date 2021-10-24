Александр Емельяненко поздравил Федора с победой, выложив совместную фотографию

Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Для Федора эта победа стала 40-й в карьере. С успехом своего старшего брата поздравил Александр Емельяненко в instagram.



«Поздравляю брата с очередной красивой победой», - подписал фото Александр.

Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.