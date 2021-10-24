Карелин прокомментировал победу Федора Емельяненко над Джонсоном

Первый трехкратный олимпийский чемпион до 130 кг по греко-римской борьбе, ныне депутат Госдумы, Александр Карелин прокомментировал досрочный успех Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

«Фёдор Емельяненко просто молодец, красавчик! Продолжать карьеру или нет – его дело. Всё зависит от того, как Фёдор себя чувствует и как он готов», — сказал Карелин «Чемпионату».

Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.