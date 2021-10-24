Александр Емельяненко - о победе брата Федора: Пока он в форме, всех будет нокаутировать

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал успехи своего брата Федора на турнире Bellator 269. Федор нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

«По ходу боя было видно, что Фёдор подошёл в очень хорошей форме. Очень высокая, хорошая скорость у него была, не было лишних килограммов, которые обременяли и отягощали бы его во время поединка.

Во-первых, перед Фёдором нельзя останавливаться во время боя. Во-вторых, нельзя идти с атакой. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше. А, пока Фёдор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать», - приводит слова Александра «ВсеПроСпорт.ру».

Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.

По действующему контракту с промоушеном Bellator Федор должен провести еще один поединок.