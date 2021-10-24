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24 октября 15:35
автор: Александр Бойченко

Александр Емельяненко - о победе брата Федора: Пока он в форме, всех будет нокаутировать

Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал успехи своего брата Федора на турнире Bellator 269. Федор нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

«По ходу боя было видно, что Фёдор подошёл в очень хорошей форме. Очень высокая, хорошая скорость у него была, не было лишних килограммов, которые обременяли и отягощали бы его во время поединка.

Во-первых, перед Фёдором нельзя останавливаться во время боя. Во-вторых, нельзя идти с атакой. Он очень хорошо встречает и атакует. Пускай его соперники подбирают тактику и пытаются работать дальше. А, пока Фёдор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать», - приводит слова Александра «ВсеПроСпорт.ру».

Теперь в активе россиянина 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для Емельяненко этот был первый поединок с декабря 2019 года.

По действующему контракту с промоушеном Bellator Федор должен провести еще один поединок.

источник: «ВсеПроСпорт»
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