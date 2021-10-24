Исмаилов не ожидал, что Емельяненко так быстро победит Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о победе своего соотечественника Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на Bellattor 269, который состоялся 23 октября в Москве.

«Всё нормально получилось. Я за Федора болел, так что я рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном, мне казалось, что бой хотя бы до середины дойдет. Теперь ждем новые бои Федора!», - приводит слова Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Теперь в активе Емельяненко 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. Тимоти Джонсон провел 24 боя и потерпел восемь поражений. Для «последнего императора» это был первый поединок с декабря 2019 года.