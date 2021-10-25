Ислам Махачев: Хотелось бы мне завершить историю Хабиба в бою с Фергюсоном? Конечно, да

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев оценил свой возможный поединок с Тони Фергюсоном.

Напомним, что ранее UFC несколько раз пыталась организовать бой между соотечественником Махачева Хабибом Нурмагомедовым и 37-летним американцем, однако поединки срывались по различным причинам.

– Хотелось бы завершить историю Хабиба в бою с Фергюсоном? Конечно, хотелось бы. На данный момент я бы хотел с ним встретиться. Вот после следующего боя он был бы неинтересен, если честно. Он уже за пределами топ-5, а я хочу подраться с кем-нибудь из топ-3. Но завершить историю с ним хотелось бы, конечно, – цитируют Махачева «Известия».

Добавим, что в своей карьере 30-летний россиянин одержал 20 побед и потерпел одно поражение. 30 октября Ислам проведет бой против новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC 267. На счету Фергюсона 25 побед и шесть поражений в поединках по правилам ММА.