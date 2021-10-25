Федор Емельяненко рассказал о слухах относительно проведения боя в UFC

Экс-чемпион Pride и Rings, боец Bellator в супертяжелом весе Федор Емельяненко рассказал о существовании слухов, согласно которым президент UFC Дана Уайт все еще хочет организовать его бой в UFC.

— Я так понимаю, что Дана Уайт поздно понял, что российский рынок огромный. Что российские зрители хотят и ждут появления российских бойцов в UFC... Мне кажется, Дана Уайт тогда сделал большую ошибку, что не взял нас. Плюс когда я вернулся — у нас опять были переговоры. Я сказал: вот моя команда, мы готовы обсуждать контракт, гонорары, и вот моя команда со мной. Мне ответили в достаточно жесткой форме, что тобой мы заинтересованы, а кто там за тобой, нас не интересуют вообще. Это был один из моментов, когда я, так скажем, не пошел», - приводит слова Федора Емельяненко Youtube-канал Сергея Лодыги.

Федор рассказал, актуальным ли является его возможный бой в UFC в настоящее время: Насколько доходят до меня слухи, он хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC.

В активе Емельяненко 40 побед в 47 поединках за карьеру в смешанных единоборствах. По действующему контракту с Bellator Федор должен провести еще один поединок, дата и соперник которого пока остаются неизвестными.