АСА 131 пройдет в ноябре со зрителями

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко сообщил, что 131-й турнир организации пройдет со зрителями.

ACA 131 состоится 5 ноября в период нерабочих дней по всей России.

«Мы согласовали с Роспотребнадзором допуск 800 зрителей на ACA 131, который пройдет в формате COVID-free. Билеты в ограниченном количестве скоро поступят в продажу на нашем сайте, - сказал Яценко. - Посещение турнира будет возможно при предъявлении на входе действующего QR-кода, оформленного в соответствии с указом мэра Москвы от 8 июня 2020 г №68-УМ, или при наличии отрицательного ПЦР-теста», - приводит слова Яценко ТАСС.

Главными боями ACA 131 будут титульный поединок между Абдула-Азизом Абдулвахабовым и Хакрэном Диасом, а также схватка за чемпионский пояс с участием Магомедрасула Хасбулаева и Рамазана Кишева.