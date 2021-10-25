Ян потребовал лишить Стерлинга титула чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян просит UFC лишить Алджэмейна Стерлинга титула чемпиона организации в легчайшей весовой категории.

«Мы с Кори Сэндхагеном должны драться за вакантный титул, потому что вводить временный пояс нет никакой необходимости. Стерлинг знал, что не будет драться в октябре, но с апреля говорил, что будет, поэтому они не лишили его титула. Он подписал контракт, но не собирался выходить на бой», — приводит BJPenn слова Яна.

Добавим, что Петр и Кори проведут бой за временный титул на турнире UFC 267. Изначально соперником россиянина должен был стать станет Стерлинг. Американец снялся с поединка из-за травмы.

Напомним, что Ян лишился пояса 7 марта в бою с Алджэмейном на турнире UFC 259. Россиянин нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.