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26 октября 14:14
автор: Александр Бойченко

Кори Сэндхаген: Ян - человек, а не монстр, я могу вернуться домой с поясом

Поединок Петра Яна и Кори Сэндхагена состоится 30 октября в UFC.

Известный боец UFC Кори Сандхаген поделился своими ожиданиями от боя с россиянином Петром Яном. Напомним, что 30 октября Сандхаген и Ян поборются за временный чемпионский пояс.

«Стилистически мне нравится бой. Ян отличный боец, крепкий. Я не собираюсь умалять его достоинства. Но люди часто пытаются выдать бойцов за монстров, а Ян - человек, а не монстр. Ожидаю 25 минут упорной работы в поединке. Я не знаю точно, как пройдет бой, но если я буду сосредоточен на 25 минут, я вернусь домой с поясом», - сказал Сандхаген UFC Russia.

Бой Ян - Сэндхаген пройдет 30 октября в Абу-Даби в рамках UFC 267. На нем Ян должен был сражаться в матче-реванше с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, но тот снялся с поединка, сославшись на недовосстановление после операции на шее.

источник: UFC Russia
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