Магомедкеримов проиграл нокаутом Куперу в финале Гран-при PFL

Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедкеримов не смог стать победителем Гран-при PFL в полусреднем весе.

В рамках турнира PFL 10 россиянин проиграл американцу Рэю Куперу нокаутом в третьем раунде.

Ранее российский боец Мовлид Хайбулаев стал победителем Гран-при PFL в полулегком весе, победив в финале американца Криса Уэйда единогласным решением судей. Эта победа стала для россиянина 19-й в карьере при одной ничьей.

В других поединках российский боец Омари Ахмедов проиграл нокаутом в третьем раунде американцу Джордану Янгу, а Кларесса Шилдс раздельным решением судей уступила мексиканке Абигейл Монтес.