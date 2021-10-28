Хайбулаев победил Уэйда единогласным решением в финале Гран-при PFL и заработал 1 млн долларов

Российский боец смешанных единоборств Мовлид Хайбулаев победил Крис Уэйда из США в финальном поединке турнира PFL 10, который проходил в Голливуде (США).

Отметим, что бой между спортсменами в полулегком весе завершился победой 31-летнего россиянина единогласным решением судей – 75-20, 72-34, 77-16, 86-21, 71-16. Тем самым, Мовлид смог заработать один миллион долларов в качестве призовых.

Напомним, Хайбулаев представляет команду экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В своей карьере боец одержал 18 побед, один бой завершился вничью. При этом он еще не потерпел ни одного поражения. В свою очередь, у 34-летнего Уэйда 20 побед и семь поражений.