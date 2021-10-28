Бой между Чикадзе и Каттаром состоится в январе 2022 года на турнире UFC Fight Night

Стало известно о том, когда вернется в октагон грузинский боец смешанных единоборств Гика Чикадзе.

По информации MMA Fighting, 33-летний спортсмен проведет свой следующий поединок 15 января в рамках турнира UFC Fight Night, который пройдет в Лас-Вегасе. Его соперником станет представитель США Келвин Каттар.

Напомним, что в своей карьере Чикадзе одержал 14 побед и потерпел два поражения. Его последний бой состоялся 28 августа этого года. Тогда он победил бразильца Эдсона Барбозу в третьем раунде техническим нокаутом.

Что касается Каттара, то на счету 33-летнего американца 22 победы и пять поражений. 16 января он уступил своему соотечественнику Максу Холлоуэю единогласным решением судей.