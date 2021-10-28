Чимаев заявил, что побьет все бойцов из топ-10 UFC и станет чемпионом

Боец смешанного стиля Хамзат Чимаев перед поединком против Ли Цзинляна на турнире UFC 267 в Абу-Даби заявил, что побьет все бойцов из топ-10 промоушена и станет чемпионом.

«Я не думаю, что эти парни захотят драться со мной после этого боя. Они снова начнут меня бояться, жаловаться, что я не дрался с топовыми парнями, бла-бла-бла и тому подобное. Посмотрим, что будет после этого боя. Я хочу показать, кто я такой. Я побью всех ребят из топ-10 и стану чемпионом», - приводит слова Хамзата «Метарэйтинг», ссылаясь на BJ Penn.

27-летний спортсмен чеченского происхождения выиграл все свои девять боев в ММА. Последним соперником Чимаева был американец Джеральд Мершарт, который проиграл шведу нокаутом 19 сентября 2020 года на турнире UFC Fight Night 178.