Хукер назвал фаворита в поединке между Гейджи и Чендлером на UFC 268

Новозеландский боец смешанного стиля Дэн Хукер оценил шансы американцев Джастина Гейджи и Майкла Чендлера перед их очным поединком в рамках турнира UFC 268.

«Технически бой больше склоняется в сторону Гейджи за счет лоу-киков. Но Чендлер просто полностью игнорирует соперника. Этот парень дерется так, будто каждый бой - это последний бой в его жизни. Это самое опасное в Чендлере - его полное пренебрежение собственной безопасностью. Так что технически я склоняюсь к Джастину, но Чендлер - человек, которого трудно просчитать», - цитирует специалиста «Метарейтинг».

Добавим, что в активе Чендлера 22 победы и шесть поражений в ММА. На счету Гейджи 22 победы и три поражения.

Отметим, что Джастин стал последним соперником Хабиба Нурмагомедова в его карьере. Их поединок завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.