Зубайра Тухугов: Допинговый скандал сильно испортил мне жизнь

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов рассказал, как история с допингом повлияла на его карьеру.

«Это сильно испортило мне жизнь. Я сейчас понимаю, что это был пик - 26 лет. Я был в хорошей форме, была уверенность. Меня отстранили на два года, это был беспредел. Это был витамин, который я тогда купил», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, что USADA признало Тухугова виновным в употреблении остарина. Спортсмен был дисквалифицирован на два года с 26 сентября 2017 года.

В январе 2019 года он был отстранен от спорта еще на 12 месяцев за потасовку после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Отметим, что на счету Тухугова в ММА 19 побед, пять поражений и одна ничья.