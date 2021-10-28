Купи подписку на MORE.TV и получи фрибет от Winline на 2990 рублей

В эту субботу состоится UFC 267 с участием Петра Яна, Ислама Махачева, Александра Волкова, Хамзата Чимаева и других российских бойцов. В связи с этим Winline запускает совместную промо-акцию вместе с видеосервисом more.tv , на котором можно будет посмотреть это событие.

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